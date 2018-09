FC Volendam uitgeschakeld door Willem II

VOLENDAM - FC Volendam heeft dinsdagavond niet voor een verrassing kunnen zorgen in het KNVB-bekertoernooi. Voor 1607 toeschouwers verloor de ploeg van trainer Misha Salden in het Kras Stadion met 2-1 van eredivisionist Willem II.

De wedstrijd was amper drie minuten oud of de bal lag al achter keeper Mitchel Michaelis. Denis Avdijaj was de defensie te slim af en prikte raak. Direct daarna liet Enzo Stroo de kans op de gelijkmaker liggen. Vervolgens nam Willem II de regie stevig in handen en kregen de Tilburgers genoeg kansen om de score uit te bouwen. Maar Avdijaj, Fran Sol, Daniel Crowley en Jordy Croux misten allemaal.

Gelijkmaker Martijn Kaars

In de slotfase van de eerste helft kroop de thuisploeg uit haar schulp. Dat leverde ook kansen op. Kevin Visser zag zijn inzet bij een corner van de doellijn worden gehaald door Croux. Keeper Matthijs Branderhorst stopte een schot van Robin Schouten, waarna het in de 41e minuut wél raak was. Martijn Kaars nam buiten het strafschopgebied een afvallende bal vol op zijn schoen en maakte met een fraai streep de gelijkmaker: 1-1.

Snelle tegengoal

Ook in de tweede helft moest de thuisploeg direct een tegengoal incasseren. Na iets meer dan twee minuten schoot Fran Sol de 1-2 achter Michaelis en kon Volendam weer van voren af aan beginnen. Het spelbeeld werd een kopie van de eerste 45 minuten alleen waren er nu minder kansen voor de Tilburgers.

In de 84e minuut leek de 2-2 te vallen, maar de bal van Stroo werd al dan niet met de arm door Heerkens geblokt en in de rebound schoot Schouten de bal op de vuisten van de keeper. In de resterende minuten kwam er geen verandering meer in de score.

Overigens heeft Volendam nóg een troef in het bekertoernooi. Woensdagavond ontvangen de amateurs van RKAV Volendam op het naast het stadion gelegen complex Vitesse.

Opstelling: Michaelis; R. Schouten (Ten Den/88), M. Tol, Bäly, Betti; Visser, Deul (J. Vlak/88), Runderkamp (Antwi/81); Kaars, Stroo en Berenstein

Lees ook: Scorende Martijn Kaars: "Hij vliegt zo in de kruising"