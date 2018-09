Kamervragen over plastic in compost: "Het is heel erg zorgelijk'

NOORD-HOLLAND - In de Tweede Kamer wil GroenLinks dat het kabinet het probleem van plastic in compost gaat aanpakken. Dit naar aanleiding van berichtgeving van NH Nieuws dit weekend.

Akkerbouwer Jasper Roubos uit Abbenes ontdekte dat zijn compost vol plastic deeltjes zit en trok aan de bel. "De plastic soep in de zee is ook op de landbouwgronden aan de gang. Burgers beseffen niet dat ze het milieu aan het verontreinigen zijn", zo zei hij zaterdag in onze reportage. Reden voor de vervuiling in compost is dat het groenafval vol met plastic rommel zit.



De reportage van zaterdag 22 september



Dat plastic in compost geen uitzondering is, bleek uit de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterschap. Volgens de wettelijke norm mag er in theorie zelfs maximaal 5 kilo plastic in duizend kilo compost zitten. Er zijn afvalverwerkingsbedrijven die scherpere normen hanteren, maar die compost is dan wel duurder.

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger reageert op onze berichtgeving: "Dat is heel erg zorgelijk dat in de compost kleine stukjes plastic zitten, terwijl we milieuvriendelijk denken te zijn. Die kunnen in onze bodem en wellicht ook in het grondwater terecht komen."



Chemicaliën op ons bord

De Plastic Soup Foundation strijdt tegen dit soort vormen van vervuiling die uiteindelijk in het water terecht komt en vindt dat er veel harder moet worden ingegrepen. "De overheid moet veel strenger zijn. De norm moet gewoon 'nul' zijn, want we willen dat plastic gewoon niet terugvinden in onze grond en leefomgeving."

Volgens de foundation komen de plastic deeltjes niet alleen in het oppervlaktewater, maar kunnen ze mogelijk ook schadelijk zijn voor de gezondheid omdat ze bijvoorbeeld in de uien of aardappelen van boer Jasper Roubos terecht komen. "Het zou kunnen zijn dat dat soort chemicaliën in die groenten terecht komen en zo weer op ons bord."



Normen bijstellen

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer pleit er ook voor dat de hoeveelheid plastic in compost wordt teruggebracht naar nul en gaat dat aankaarten bij de verantwoordelijke staatssecretaris. Kröger: "We gaan Kamervragen stellen en de staatssecretaris vragen de normen bij te stellen."



"Het is gek dat je veel toelaat, terwijl je al veel meer plastic uit dat GFT gehaald kan worden. Die bedrijven wil je belonen en je wil niet dat andere bedrijven wegkomen met heel veel plastic-vervuiling in de compost."

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven kon niet voor camera reageren.