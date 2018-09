Geen schoolzwemmen, maar schooljudo voor alle basisscholen in Castricum

CASTRICUM - De drie basisscholen die vorig jaar als proef startte met het schooljudo, zijn zo enthousiast dat dit voor alle scholen in de gemeente mogelijk zou moeten zijn. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. De gemeente trekt volgend jaar dan ook extra geld uit om alle basisscholen aan het judoën te krijgen.

Het schooljudoprogramma ging vorig jaar van start op de scholen Helmgras, Kleurenorkest en Rembrandt. Op de rest van de basisscholen zal in de loop van de komende drie jaar ook schooljudo worden aangeboden. Scholen mogen zelf bepalen welke groepen hiervan gebruik zullen maken.

Het judoprogramma is niet goedkoop, maar wethouder Ron de Haan weet niet of het wel in geld is uit te drukken. "Het aanleggen van infrastructuur is ook kostbaar. Zo kunnen kinderen op jonge leeftijd weerbaarheid al spelenderwijs onder de knie krijgen."

Eerdere berichtgeving over de mogelijke afschaffing van het schoolzwemmen is onjuist. Het is volgens de Haan 'een plus' en komt bovenop de andere sportactiviteiten.