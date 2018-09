De Peiling: 'Schoolkinderen moeten verplicht meer bewegen'

NOORD-HOLLAND - Kinderen moeten iedere schooldag minstens twee keer een halfuur fietsen, wandelen of op een andere manier in beweging komen. Minister Arie Slob (Onderwijs) moet dat scholen verplichten, vinden drie gezaghebbende adviesraden.

Kinderen moeten tussendoor ook vaker van hun stoel en drie keer per week oefeningen doen om hun botten en spieren te versterken.

Zelfvertrouwen

Bewegen is niet alleen belangrijk om gezond te blijven, stellen de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Kinderen worden daardoor ook handiger en leniger, leren beter om te gaan met elkaar en krijgen meer zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfbeheersing.

Van bewegen op school komt het nu soms niet omdat scholen geen gymleerkracht of gymzaal kunnen vinden, platzak zijn of al een overvol lesrooster hebben, erkennen de raden. Het zou helpen als scholen en gemeenten beter samenwerken en bijvoorbeeld vakleerkrachten met elkaar delen.

Hulp

Ook kan een school misschien de voetbaltrainer uit de buurt of een oud-topsporter inschakelen. En scholen kunnen van elkaar leren waar je kunt sporten als je even geen gymzaal hebt. Of hoe je ook tijdens een gewone les in het klaslokaal toch kunt bewegen.

Wat vind jij?

Is het een taak van de scholen of toch meer van de ouders om kinderen in beweging te krijgen? Heb je zelf warme herinneringen aan gymles op school? Of werd jij als laatste gekozen bij trefbal en kwam je nooit naar boven in het klimtouw? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.