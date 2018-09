Miroslav Uradnik oppermachtig bij unieke snelwandelwedstrijd in Hilversum

HILVERSUM - Zoals verwacht heeft Miroslav Uradnik zaterdag de unieke snelwandelwedstrijd in Hilversum gewonnen. Op de 3.000 meter wandelde hij zelfs een nieuw record voor Nederland.

Miroslav Uradnik was bij de 9e internationale sprintdriekamp snelwandelen een klasse apart. Hij won zowel de 3.000, de 1.000 en de 1.500 meter. Bij de vrouwen behaalde de Ierse snelwandelaarster Kate Veale haar derde overwinning. De atlete uit Dungarvan wist ook een beste prestatie aller tijden in Nederland neer te zetten.

De sprintdriekamp werd georganiseerd door GAC Hilversum. Er verschenen 24 deelnemers uit 6 landen aan de start. De jongste deelneemster was 4 jaar oud en de oudste deelnemer was 83 jaar.