Uniek: snelwandelende wereldtop snelwandelt in Hilversum

HILVERSUM - Voor het eerst in de geschiedenis vindt er een grote snelwandelwedstrijd plaats in Hilversum. Komende zaterdag ontvangt de Gooise Atletiek Club atleten uit binnen- en buitenland voor de sprintdriekamp snelwandelen. Een wedstrijd die nergens ter wereld wordt gehouden.

"Er is geen enkele organisatie in de wereld die zoiets organiseert. Dus het is een uniek evenement en ook nog eens populair", vertelt organisator Frank van Ravensberg. De wedstrijd bestaat uit drie korte afstanden van 3000 meter, 1500 meter en 1000 meter. "De tijden worden omgerekend naar 1000 meter tijden en dan bij elkaar opgeteld."

De deelnemers komen uit zes verschillende landen. "Er is ook mediabelangstelling uit Portugal, Australië en Duitsland. Dat is echt heel leuk, want dat betekent dat het binnen de snelwandel-wereld ook een plek aan het veroveren is", aldus de organisator.

Techniek

Even over de techniek... Als je er naar kijkt lijkt het wel hollen, maar het is wandelen. De atleten wandelen bijna twee keer zo snel als dat de meeste mensen joggen. Ze waggelen met de heupen om zo veel mogelijk snelheid te maken.

2 regels

Er zijn twee regels. De knie moet gestrekt zijn zodra de knie de grond raakt. Daarnaast moet er voortdurend contact zijn met de grond. Een jury controleert of de atleten zich hier aan houden. Na drie overtredingen worden valssspelers gediskwalificeerd.

Een van de kanshebbers voor de overwinning zaterdag is de Slowaak Miroslav Uradnik. Hij is er helemaal klaar voor en heeft een simpele tactiek. "Gewoon de drie afstanden winnen, dan win ik de wedstrijd", zegt hij lachend.

Iedereen kan de snelwandelaars zaterdag aanmoedigen in Hilversum. Toegang is gratis en het evenement begint om elf uur.