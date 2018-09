Deel dit artikel:













Joost draagt rode lantaarn over de finish: "Ben leeg, maar voldaan" Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Het was een lijdensweg, maar hij heeft het gered: Joost passeerde vanmiddag in de Zaandamse Peperstraat als allerlaatste loper over de finish van de Dam tot Damloop: "Ik ben kapot man, ik kan niet meer."

"Dan helpt het als iedereen je aanmoedigt", vertelt de rodelantaarndrager over de de laatste meters voor de eindstreep. "Dat is heel fijn." Aan fans geen gebrek, zo bewijst het handjevol rozen dat hij onderweg in ontvangst heeft genomen. Lees ook: 'Aloha Danny' loopt Dam tot Damloop twee keer: "Omdat het zulk lekker weer was" Vrienden van Joost die vanavond met hem willen proosten op een goede afloop, komen van een koude kermis thuis: Joost heeft namelijk andere plannen. "Nu ga ik naar m'n gezin, dikke knuf en dan naar bed."