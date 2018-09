'Aloha Danny' loopt Dam tot Damloop twee keer: "Omdat het zulk lekker weer was"

ZAANDAM - Waar sommige deelnemers op hun tandvlees finishen, zijn anderen juist op zoek naar een grotere uitdaging. Zo ook 'Aloha Danny', die na zijn eerste tien Engelse mijl een pendelbus naar Amsterdam pakte om aan zijn tweede Dam tot Damloop van de dag te beginnen.

"Hij moet hier zijn", zegt een vriend die hem bij de finish staat op te wachten. Niet veel later komt 'Aloha Danny' met ontbloot bovenlijf, een hawai-slinger om z'n nek en een groen rieten rokje om z'n middel voor de tweede keer over de eindstreep.

Lees ook: Vrouwen met spandoek moedigen vriend Henk aan: "Maar andere Henken vinden het ook leuk"

Met een brede lach prijst hij zijn vrienden, die hem fanatiek hebben aangemoedigd. Niets wijst erop dat de tropisch uitgedoste verschijning ruim dertig kilometer in de benen heeft. "En we gaan straks nog even uitlopen." Waarom hij de Dam tot Damloop vandaag twee keer heeft gelopen? "Gewoon, omdat het zulk lekker weer was."