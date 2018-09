Deel dit artikel:













TERUGKIJKEN: Profs strijden voor winst in Dam tot Damloop Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Duizenden recreanten werken zich vanmiddag in het zweet om de tien Engelse mijl van de Dam tot Damloop in een zo snel mogelijke tijd te volbrengen. Ze treden in de voetsporen van de professionele atleten, die vanochtend rond 10.30 uur van start gingen en ruim drie kwartier later over de finish kwamen.

De Oegandees Joshua Cheptegai en de Israëlische Lonah Salpeter trokken aan het langste eind, al bleef het bij de vrouwelijke prominenten tot het laatste moment spannend. Lees ook: Josua Cheptegai en Lonah Salpeter winnen 34e editie Dam tot Damloop Kijk de samenvatting hierboven terug.