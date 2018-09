Joshua Cheptegei en Lonah Salpeter winnen 34e editie Dam tot Damloop

ZAANDAM - Favoriet Joshua Cheptegei heeft zojuist de 34e editie van de Dam tot Damloop op z'n naam geschreven.

Cheptegei liep de 10 Engelse mijl (ruim 16 kilometer) in 51 minuten en 15 seconden. Ondanks de barre omstandigheden heeft de Oegandees daarmee zijn persoonlijk record uit 2016 uit de boeken gelopen.

Toch slaagde Cheptegei er niet in de winnares bij de vrouwen, de Israëlische Lonah Salpeter, in te halen. Salpeter mocht net als de andere vrouwelijke lopers zes minuten en vier seconden eerder (het verschil tussen het parcoursrecord bij de mannen en vrouwen) starten dan de mannen, en slaagde er in Cheptegei voor te blijven.

Waar Cheptegei bij de finish een flinke voorsprong had opgebouwd, bleef het bij de vrouwen tot vlak voor de eindstreep spannend. Hoewel Salpeter vrijwel de hele race aan kop ging, werd ze in de Peperstraat nog bijna ingehaald door de Ethiopische Dibabe Kuma.