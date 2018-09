Indrukwekkend eerbetoon aan verongelukte motorrijder uit Zaandam

AMSTERDAM - (AT5) Met rode fakkels staan vrienden en familieleden bij de toerit van de A10 in Amsterdam. Precies op dezelfde plek waar vorige week motorrijder Paul Verduin uit Zaandam overleed na een ongeluk. Hij kreeg vanavond een indrukwekkend eerbetoon.

Het ongeluk gebeurde vorige week zaterdagavond rond 21.30 uur aan de Verlengde Stellingweg in Amsterdam-Noord toen hij met de motor werd geschept door een auto. Paul Verduin kwam in de berm terecht, zijn motor vloog een eindje verderop in brand. Verduin was pas 37 jaar.

Politiebegeleiding

Ongeveer 200 mensen kwamen naar het eerbetoon, dat precies een week later op hetzelfde tijdstip als het ongeluk werd georganiseerd. Ze kregen begeleiding van de politie. In de berm stond een motor waar familie en vrienden zich omheen verzamelden.

Verschillende mensen brachten bloemen mee die ze bij de verschillende fotoportretten van Paul Verduin neerlegden.

Alcohol

De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De bestuurder had volgens de politie alcohol gebruikt. Zijn rijbewijs is ingevorderd.