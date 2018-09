Deel dit artikel:













Motorrijder overleden bij ongeluk met auto in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Een motorrijder is overleden bij een aanrijding in Amsterdam. Bij het ongeluk was ook een auto betrokken. De aanrijding was gisteravond rond 21.30 uur op de Verlengde Stellingweg.

De politie meldt dat het slachtoffer van 37 nog is gereanimeerd. De automobilist die ook betrokken was bij het ongeluk had alcohol gedronken en is aangehouden. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder in beslag genomen. Wat er precies is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt.