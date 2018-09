Flinke schade bij strandtent de Uitkijk door onverwachte windhoos

EGMOND AAN ZEE - Bij strandtent de Uitkijk in Egmond is vanmiddag veel schade ontstaan aan het dak toen er een zware, ijzeren balk op waaide door een plotselinge windhoos. Volgens de eigenaar loopt de schade in de duizenden euro's.

Eigenaar Barry Kraakman staat achter de bar wanneer het gebeurt. "Dat was echt een enorme knal in één keer binnen. De lampen en de glazen begonnen te trillen. Foute boel dus." Barry rent het bomvolle terras op, waar niemand gewond raakte.

Vanuit het niets

Vanuit het niets wist een windvlaag het middelste gedeelte van het terrasdak achterover te klappen. Barry rolt dit terrasdak normaal dicht bij storm, maar nu was er geen vuiltje aan de lucht. "Het was ook niet een dommigheidje van: 'je wist wel dat er wind stond'. We hebben hier heel vaak te maken met wind. Het was echt vanuit het niets een windhoos. Vervolgens liep ik naar buiten en was het zonnig en windstil."

Weggeslingerd

De windhoos klapt een zware ijzeren steunbalk achterover op het paviljoen. De aan de steunbalk bevestigde doeken en balken die samen het dak maken, worden weggeslingerd en komen 50 meter van de strandtent op de grond terecht. "Ik ben blij dat iedereen ongedeerd is gebleven", zegt Barry. "Stel dat je hier loopt en je krijgt zo'n stuk op je dan loopt het niet lekker met je af denk ik."

Duizenden euro's schade

Barry schat de totale schade op 80.000 euro. Hij verwacht dat de verzekering die kosten dekt. Komende week krijgt het terras een tijdelijke overkapping en de eigenaar is al opzoek naar een permanentie oplossing.

De Uitkijk is niet de enige strandtent die dit weekend beschadigd is door het stormachtige weer. Bij een Zandvoorts strandpaviljoen storte een deel van een wand in, één persoon raakte daarbij gewond.