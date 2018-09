Storm maakt slachtoffer in Zandvoort: strandpaviljoen gedeeltelijk ingestort

ZANDVOORT - De storm die gisteravond over onze provincie trok, heeft in ieder geval één slachtoffer gemaakt. Dat gebeurde op het strand van Zandvoort, waar een deel van een wand van beachclub Ubuntu instortte en op een bezoeker terechtkwam.

Dat meldt de Zandvoortse brandweer op Facebook. Nog voordat ze bij het strandpaviljoen aankwamen, hadden de reddingsbrigade en de politie zich al over het slachtoffer ontfermd.

Uiteindelijk is de zorg overgedragen aan ambulancepersoneel, die het slachtoffer eerst heeft gestabiliseerd en vervolgens naar het ziekenhuis heeft gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Paviljoen gestut

De Zandvoortse en de IJmuidense brandweer hebben het beschadigde paviljoen gestut, waarna er een container naast is geplaatst om de wind te breken.