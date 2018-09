Deel dit artikel:













Dader van vernieling grafje Luna (4) is bekend: familie opgelucht en dankbaar Foto: Privéfoto

WOGNUM - De vernieler van het graf van de 4-jarige Luna is aangehouden. Het zou gaan om een verward persoon. Dat laat de politie weten aan NH Nieuws. De moeder van Luna, Sandra, is opgelucht dat er iemand is opgepakt, maar vindt het ook spannend. "We weten zelf ook nog niet wie het is."

Vorige week werd de laatste rustplaats van het meisje in Wognum volledig verwoest. De grafschennis had een grote impact op haar nabestaanden. "Alsof ik Luna voor de tweede keer verlies", vertelde moeder Sandra destijds. "Dit kun je iemand niet aandoen." Maatregelen

Inmiddels is dus duidelijk wie het vandalisme op z'n geweten heeft. Of dat een bekende is van de familie, wil de politie niet vertellen. Moeder Sandra: "Wij horen zo snel mogelijk wie dit heeft gedaan, maar mogen dat niet delen met de buitenwereld. Het ligt allemaal heel gevoelig. We gaan proberen om een schaderegeling te treffen." De familie is blij dat de dader gevonden is. "Maar ik hoop dit nu wel langzaam achter me te kunnen laten. We willen iedereen wel enorm bedanken voor de steun: dat heeft ons goed gedaan." Lees ook: Grafje kleuter Luna vernield: "Alsof ik haar voor de tweede keer kwijtraak" De schade aan het grafje kost zo'n 750 euro om te herstellen. Daarom is de familie een crowdfundactie begonnen. Inmiddels is dat bedrag gehaald.