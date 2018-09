Grafje kleuter Luna vernield: "Alsof ik haar voor de tweede keer kwijtraak"

WOGNUM - Toen de opa van de vier jaar geleden overleden Luna gisteren het graf van zijn kleindochter bezocht, schrok hij zich rot. Luna's laatste rustplaats bleek volledig vernield.

"Alles is weg. De foto is los en het windlicht is eraf geschopt", beschrijft Luna's moeder Sandra de ravage die haar vader gisteren rond 16.00 uur aantrof. "Alles ligt in het looppad."

Lees ook: Meisje overleden na ongeluk op speelplein

Afgelopen 30 augustus was het precies vier jaar geleden dat Luna op de glijbaan op het schoolplein van de Hieronymusschool in Wognum in een paardentuigje verstrikt raakte en stikte. "Ze was nu acht geweest", vertelt haar moeder. De impact van de vernielingen is enorm. "Alsof ik haar voor de tweede keer ben kwijtgeraakt. Het is gewoon verschrikkelijk. Dit kun je iemand niet aandoen."

Lees ook: 'Dood 4-jarige Luna niet de schuld van de kleuterleidsters'

Sandra heeft geen idee wie verantwoordelijk is voor de grafschennis, maar omdat andere graven niet zijn vernield, is ze ervan overtuigd dat het is gebeurd om het gezin te kwetsen. "De politie zei ook: dit is geen kwajongensstreek, maar een gerichte actie. Er is iemand gewoon heel boos, die heeft geen hart. Ik hoop dat diegene zich wil melden en wil laten weten waarom we dit moeten voelen."

Er hangen geen camera's op de begraafplaats, maar het graf moet zijn vernield tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Sandra heeft inmiddels aangifte gedaan, zegt ze. "Ik hoop gewoon op tips."