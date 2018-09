DekaMarkt Wormerveer nog altijd dicht om veiligheid

WORMERVEER - De DekaMarkt in Wormerveer blijft in ieder geval vandaag nog dicht. Dinsdag stortte de parkeergarage boven de supermarkt in. Er raakte niemand gewond.

"We hebben mensen ter plaatse, die in nauw contact staan met de gemeente. Er wordt meerdere keren per dag onderzoek gedaan. Het moet gewoon veilig zijn voor medewerkers en klanten", aldus een woordvoerder.

Vanmorgen is besloten dat de zaak vandaag nog niet open gaat. Morgen wordt er opnieuw gekeken of de winkel weer klanten kan ontvangen.