Verdriet bij nabestaanden: gemeente Velsen negeert dood verzetsheld Freddie Oversteegen

IJMUIDEN - De nabestaanden van Freddie Oversteegen zijn woest op de gemeente Velsen. De verzetsheldin overleed begin deze maand, een dag voor haar 93ste verjaardag, in Driehuis (gemeente Velsen). Maar tot nu toe heeft niemand van de gemeente iets laten weten.

"Het is schandalig", zegt Remy Dekker, zoon van de verzetsstrijder, tegen NH Nieuws. "Haar strijd is in Velsen geweest. Ze heeft bijna haar hele leven hier gewoond en voor de vrijheid gestreden. De burgemeesters Bloemendaal en Haarlem hebben een mooie brief en krans gestuurd. Velsen niet."

Oversteegen was als 14-jarig meisje aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een van de jongste leden van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter. Ze trok in het verzet samen op met haar zus Truus, die in 2016 overleed, en met Hannie Schaft, die net voor het einde van de oorlog werd gefusilleerd. Oversteegen was onder meer betrokken bij het liquideren van nazi's en sabotage-acties.

'Hoe hadden we dit kunnen weten?'

De gemeente Velsen erkent in een reactie aan NH Nieuws de dood van de verzetsheldin 'gemist' te hebben. "Hoe hadden wij kunnen weten dat ze was overleden?", vraagt een woordvoerder van de gemeente zich hardop af. "Medewerkers van de afdeling burgerzaken geven in verband met de privacy niet door aan de burgemeester wie er is overleden."

De reactie van de gemeente is opvallend. Het overlijden van Oversteegen was de afgelopen dagen groot wereldnieuws. Naast lokale media berichtten onder meer The Washington Post, een van de grootste kranten ter wereld, en zelfs een krant in Hongkong over haar dood.

'Ze zou hier vrij beledigd over zijn'

"Dat ze het niet hebben gelezen, is ongelofelijke kul", reageert zoon Remy. "Ik vind het heel vervelend dat hier zo makkelijk aan voorbij wordt gegaan." Hij denkt ook dat zijn moeder het gedrag van de gemeente absoluut niet op prijs zou stellen. "Ze zou hier vrij beledigd over zijn geweest."

Na herhaaldelijke vragen van NH Nieuws aan de gemeente Velsen laat een woordvoerder weten dat de condoleance inmiddels "vertraagd is verstuurd" en dat er volgend jaar, op 4 mei, mogelijk wordt stilgestaan bij haar dood. De familie van Oversteegen benadrukt echter tegenover deze zender dat zij nog steeds niet hebben gehoord.

Update 16.50 uur De familie van Freddie Oversteegen laat zojuist aan NH Nieuws weten alsnog een brief van de gemeente te hebben ontvangen. Deze blijkt twee dagen geleden verstuurd te zijn. Alsnog te laat, zo vindt de familie.