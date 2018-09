Verzetsvrouw Freddie Oversteegen overleden

DRIEHUIS - Verzetsstrijdster Freddie Oversteegen is overleden, een dag voor haar 93e verjaardag. Dat maakte haar familie vandaag bekend.

Oversteegen overleed in Driehuis, waar ze de laatste jaren in een verzorgingshuis woonde.

De verzetsvrouw werd geboren in Schoten. Als veertienjarig meisje was Oversteegen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een van de jongste leden van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter.

Ze trok in het verzet samen op met haar zus Truus, die in 2016 overleed, en met Hannie Schaft, die net voor het einde van de oorlog werd gefusilleerd.

Boek

Freddie Oversteegen trad niet veel naar buiten over haar verzetswerk, waar ze volgens haar nabestaanden behoorlijk door getraumatiseerd was. Haar zus Truus schreef het boek 'Toen niet, nu niet, nooit' over hun tijd in het Haarlemse verzet.

Als jonge meisjes wekten ze weinig argwaan, wat hun verzetswerk des te effectiever maakte. Ze waren onder meer betrokken bij het liquideren van nazi's en sabotage-acties.

Onderscheiding

In 2014 ontving ze samen met haar zus het zogeheten Mobilisatie-Oorlogskruis. Premier Mark Rutte reikte de onderscheiding uit aan de zussen.