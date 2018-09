Zwakke stalen ligger onder betonvloer oorzaak instorten parkeergarage in Wormerveer

ZAANSTAD - Het bezwijken van een stalen ligger onder de betonvloer is de oorzaak van het instorten van de parkeergarage in Wormerveer. Dat zijn de eerste bevindingen uit het onderzoek van de gemeente Zaanstad naar het ongeval van vanochtend.

Vanmiddag stortte de tweede verdieping van een parkeergarage in Wormerveer in. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Er volgt nog een grondig onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval, maar de gemeente zegt nu al dat de oorzaak waarschijnlijk ligt bij een bezweken metalen ligger, die onder de betonvloer lag.

Wonder boven wonder

Volgens burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad is het een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij het instorten van de garage: "Maar dit mag natuurlijk niet gebeuren. Het onderzoek, waarbij uiteraard ook de eigenaar van de garage wordt betrokken, moet uitwijzen wat de oorzaak was en welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen."

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio heeft aan NOS laten weten dat er verder geen instortingsgevaar meer is bij het gebouw. Morgen volgt een inspectie om te bepalen wanneer de parkeergarage, de supermarkt en bedrijven in de omgeving weer open kunnen.