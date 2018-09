Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Prinsjesdag: "Voedselvoorziening onder druk door verzilting" Foto: NH Nieuws

HAARLEMMERMEER - Het is een grote zorg van veel boeren in de Haarlemmermeerpolder: de verzilting van de grond. Dat probleem dreigt door de aanleg van recreatieve heuvels nog erger te worden. NH Nieuws vroeg op Prinsjesdag aan Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) welke maatregelen de landelijke politiek bereid is te nemen.

De boerderij van Kees Avis staat op een plek waar het zoute water al door de bodemlagen heen dringt in Nieuw-Vennep. "Je ziet het al aan het slootwater dat er veel zout naar boven komt", zei hij eerder tegen NH Nieuws. Dat betekent dat hij het water niet kan gebruiken voor het besproeien van zijn land. Met een droge zomer als deze houdt dat al snel in dat hij 30 to 60 procent van zijn inkomsten misloopt. Vandaag doet hij nogmaals een dringende oproep aan de politiek om iets aan zijn situatie te doen. Volgens hem staat de voedselvoorziening ook onder druk als er niet wordt ingegrepen: Tekst loopt door onder video

Yesilgöz onderschrijft hoe belangrijk boeren zijn voor de voedselvoorziening. "Het is een belangrijk signaal en hier moeten we naar gaan kijken": Prinsjesdag

NH Nieuws maakte de afgelopen dagen meerdere reportages over de zorgen van Noord-Hollanders. Alle artikelen vind je hier terug.