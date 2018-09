Boeren Haarlemmermeer vrezen verzilting door bouw Park21

HAARLEMMERMEER - Het is een grote zorg van veel boeren in de Haarlemmermeerpolder: de verzilting van de grond. De gemeente wil hier recreatieve heuvels van vier meter hoog aanleggen. Boeren vrezen dat dit het zoute water nog meer omhoog zal stuwen. "En dan kan hier geen plant meer groeien", zegt boer Kees Avis.

De boerderij van Kees Avis staat op een plek waar het zoute water al door de bodemlagen heen dringt in Nieuw-Vennep. "Je ziet het al aan het slootwater dat er veel zout naar boven komt", wijst de agrarier naar het slootje dat aan zijn land grenst. In het water drijft een bruinige substantie. "Zout heeft veel ijzer in zich. Wat je ziet is roest."



Avis is afhankelijk van regenwater. Zijn land besproeien met het water uit de zoute sloot kan gewoonweg niet. "Dit water kan ik nergens voor gebruiken. Geen plant die hier in leven blijft", vertelt hij. Afgelopen zomer heeft hij het lastig gehad. "Zo'n droge zomer geeft een reductie van dertig tot zestig procent van de inkomsten."



Park21

Hoogheemraadschap Rijnland spoelt de Haarlemmermeer op dit moment al, om het zoutgehalte zo laag mogelijk te houden. De grootste zorgen van de boeren zijn de bouwplannen rondom Park21. De gemeente Haarlemmermeer wil midden in de polder een groot 'metropolitaans' park aanleggen. De recreatieve heuvels van vier meter hoog zouden het zoute water nog meer omhoog stuwen.



"Er worden allemaal plannetjes gesmeed, maar niemand houdt er rekening mee dat het helemaal niet kán in dit Delta-gebied", zegt Avis. Ook de land- en tuinbouworganisatie LTO Noord maakt zich zorgen. "Heuvels kun je hier echt niet aanleggen", zegt waterbestuurder Ernstjan Bus van LTO Noord. "De lokale economie is afhankelijk van de teel van uien en aardappels. Als het hier te zout wordt, kan dit niet voortgezet worden."



De gemeente geeft aan er vrijwel zeker van te zijn, dat verzilting niet aan de orde is. De grondstromen, ophogingen en afgravingen worden volgens hen zeer zorgvuldig doorgerekend en uitgevoerd.



Toch zijn de boeren er niet gerust op. "We krijgen het gewoon niet uitgelegd", zegt Avis. "Projectontwikkelaars en gemeentemensen vinden het al snel goed als het om leuke plannen gaat." Daarom hoopt boer Avis ook de aandacht te krijgen vanuit Den Haag: "Beste leden van de Staten-Generaal. Ik zou u willen meegeven: bedenk wat u doet als u hier plannen maakt. De verzilting is enorm in het westen van Nederland en de voedselvoorzieining staat hiermee onder druk!"