Boer zoekt Vrouw: Noord-Hollandse boeren vallen goed in de smaak

NOORD-HOLLAND - Gisteren was het zover: Yvon Jaspers kwam in de tweede aflevering van Boer zoekt Vrouw bij de boeren langs om de brieven van hoopvolle singles bij ze af te leveren. Zo ook bij de drie Noord-Hollandse boeren Jan, Jaap en Marnix.

Het tiende seizoen van Boer Zoekt Vrouw is dan echt begonnen. Traditiegetrouw zaten miljoenen Nederlanders voor de buis om te zien hoe de boeren hun zoektocht naar de liefde beginnen. De Noord-Hollandse boeren blijken goed in de markt te liggen: twee van de vijf boeren die genoeg brieven ontvingen, komen uit onze provincie.

Boer Jaap

De 50-jarige snijbloemkweker Jaap uit Rijsenhout heeft moeite met uit zijn kas te komen. Hij is al zijn hele leven single. Met deelname aan Boer zoekt Vrouw hoopt hij de komende 50 jaar wél een leuke vrouw aan zijn zijde te hebben. En met 48 dames om een keuze uit te maken, zou dat goed moeten komen.

Met versterking van zijn zus die voor de gelegenheid een taart heeft meegenomen, worden de brieven geopend: "We krijgen het nog druk", zegt ze met een lach. Ook de ouders van Jaap zien het helemaal zitten: "Ik ben echt heel blij voor hem, hier krijgt hij zelfvertrouwen van", vertellen ze geëmotioneerd.

Boer Marnix

De 40-jarige boer Marnix uit Wijdewormer runt een vlees- en paardenfokkerij. Hij wijdt zijn singlebestaan aan zijn eigenwijsheid: "Ze zeggen 'op ieder potje past een dekseltje', maar als je een beetje tegendraads bent, valt het niet mee", aldus Marnix.

Met 75 'dekseltjes' is Marnix de tweede Noord-Hollandse boer die dit seizoen gevolgd gaat worden in zijn zoektocht naar boerenliefde. Van de tien dames die hij heeft uitgekozen voor een speeddate blijken er zeven paardenmeisjes te zijn. En dat terwijl hij het daar niet zo op heeft: "Het paard is bij hun altijd nummer één. Ik eet liever de paarden'', grapt hij. "Maar ja, als bij de anderen je snaartje niet wordt geraakt...", voegt hij eraan toe.

Boer Jan

De 61-jarige boer Jan is sinds 2012 weduwenaar en begint weer uit zijn schulp te kruipen, zo getuige zijn schorre stem: "Het was drie dagen kermis", murmelt hij. Samen met zijn twee zoons runt hij een melkveehouderij in Sijbekarspel, en hij zou graag weer een nieuwe liefde in zijn leven krijgen: "Ik kan in een hoekje gaan zitten verpieteren, maar ik kan ook nog een doorstart maken op mijn jonge oude dag", zegt hij gekscherend.

Met 33 brieven wordt boer Jan helaas niet verder gevolgd in zijn zoektocht.

Boer zoekt Vrouw wordt elke zondagavond uitgezonden om 20.25 op NPO 1.