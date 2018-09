Mooiste politiebureau van Nederland staat in Den Helder

DEN HELDER - Het politiebureau in Den Helder is door agenten verkozen tot het mooiste politiebureau van het land. In de top tien staan ook bureau's in Haarlem en Amsterdam.

"Daar zijn wij best wel trots op", meldt de politie in Den Helder op Facebook. Onder alle collega's is een verkiezing gehouden.

In de top tien staan het politiebureau Raampoort in Amsterdam, Haarlem, Oud-Beijerland, Tilburg, Dordrecht, Scheveningen, Rotterdam, bureau's van de politieacademie in Apeldoorn, en het gesloten bureau in Sloten.

Een ouder politiebureau uit Den Helder kwam eerder dit jaar ook al in het nieuws. Het gebouw dient nu als woonhuis, maar bevat nog wel steeds een oorspronkelijke cel. Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte over het bijzondere huis:

Het politiebureau is niet het enige gebouw in Den Helder dat in de prijzen viel. Eerder werd een bibliotheek in Den Helder verkozen tot 'beste ter wereld'.