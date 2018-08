Deel dit artikel:











Bibliotheek Den Helder verkozen tot 'beste ter wereld' Foto: Screenshot YouTube

DEN HELDER - Bibliotheek School 7 in Den Helder is uitgeroepen tot de beste van de wereld. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur versloegen ze onder meer concurrenten uit Singapore en Brazilië en pakten ze de eerste prijs in de categorie 'nieuwe bieb in een bestaand gebouw'.

"Een prachtige internationale bekroning", zegt Anita Ruder van School 7 vanochtend op NH Radio, vlak na de bekendmaking. Het gebouw van de bieb heeft jarenlang leeg gestaan. Er werd door de gemeente zelfs nagedacht om het pand te slopen. De lokale woningstichting sloeg echter de handen in een om het gebouw om te toveren tot een bibliotheek. In 2016 werd School 7 geopend. Lees ook: De beste bibliotheek van Nederland staat in... En met succes, want nadat ze vorig jaar al werden uitgeroepen tot beste bibliotheek van Nederland, mag School 7 zich dit jaar de beste van de wereld noemen. "Dankzij een aantal geweldige architecten het gebouw de huiskamer van de stad geworden en wordt het omarmd door de Helderse bevolking en de wereld", zegt een trotse Ruder.