Brand in historische kerk Amstelveen vermoedelijk ontstaan in meterkast

AMSTERDAM - De brand in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen is vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Dat heeft de melder aan de brandweer doorgegeven toen hij het alarmnummer belde.

De melder was in de kerk aanwezig toen er brand uitbrak. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk, meldt een woordvoerder van de brandweer. "De vraag is of we dat nog kunnen onderzoeken na zo'n verwoestende brand."

De schade na de grote brand in de Sint-Urbanuskerk is groot. De toren staat nog overeind, maar de rest van het monumentale gebouw ligt in puin.

De kerk is gebouwd in 1888, staat op de rijksmonumentenlijst en is ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers. De kerk is onlangs nog volledig gerestaureerd.