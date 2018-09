Studenten lopen de Dam tot Damloop na slikken 'hittepil'

ZAANDAM - (AT5) Tien studenten van de UvA zullen op 23 september de Dam tot Damloop gaan lopen na het slikken van een capsule die in staat is de lichaamstemperatuur te meten.

Het idee hiervan is dat temperatuurstijgingen worden bijgehouden om zo overhitting te voorkomen. De studenten zitten in de werkgroep 'Hardloopevenementen en Hyperthermie', die wordt begeleid door een professor van het Radboud UMC.

Het initiatief voor de werkgroep kwam van Joost Fonville, vader van een 24-jarige student die in 2014 om het leven kwam nadat hij overhit raakte tijdens de Dam tot Damloop. Fonville hoopt dat de actie meer bewustzijn zal creëren van de risico's van overhitting. Bovendien zullen de gemeten temperaturen in het Radboud UMC worden gebruikt voor onderzoek naar het menselijk lichaam tijdens inspanning.

Dam tot Damloop

Komende zondag gaan 50.000 hardlopers van start tijdens de 34ste editie van het grootste hardloopevenement van Nederland.

De lopers starten vanaf de Prins Hendrikkade in Amsterdam en finishen na tien Engelse mijl op de Peperstraat in Zaandam. Voor de 15de keer op rij zijn alle startbewijzen voor het hardloopevenement uitverkocht.

