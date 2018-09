Deel dit artikel:













Amsterdam en Zaandam volgend weekend slecht bereikbaar door Dam tot Damloop Foto: Dam tot Damloop / Le Champion

ZAANDAM - De organisatie van de Dam tot Damloop waarschuwt bezoekers dat in het weekend van 22 en 23 september bepaalde delen in zowel Zaandam als Amsterdam slecht bereikbaar zijn in verband met de hardloopwedstrijden dat weekend.

Op zaterdag 22 september vindt overdag de Dam tot Dam Wandeltocht plaats. Een dag later gaat de Dam tot Dam Fietsclassic en de Dam tot Damloop van start. Hierdoor is bijvoorbeeld de IJtunnel op zondag van 07.00 uur tot 17.00 uur gesloten. Lees ook: Alle 50.000 kaarten Dam tot Damloop binnen week verkocht De oproep om de stroom mensen goed te regelen is simpel: kom met de trein. De auto is bijna uit alle centra waar de Dam tot Damloop langskomt verbannen dat weekend. De NS zet langere treinen in en stopt extra vaak op station Zaandam. Ook worden er in Zaandam vanaf het station pendelbussen ingezet. Bekijk hier welke gebieden precies zijn afgezet dat weekend.