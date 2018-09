Verdriet om brand in historische kerk: "Zo zonde wat hier gebeurd is"

AMSTELVEEN - De fikse brand in de monumentale Urbanus kerk maakt flinke indruk. Buurtbewoners reageren geschrokken en verdrietig op de verwoestende brand in het markante gebouw.

Een buurtbewoner is flink geschrokken van de brand:"Ik vind het zo zonde. De kerk is zo beeldbepalend. Niet alleen voor bovenkerk maar voor heel Amstelveen. Ik vind het zo zonde wat hier gebeurd is." vertelt hij aan NH Nieuws. Omdat de kerk net gerestaureerd is heeft de buurtbewoner een paar weken geleden nog een rondleiding gehad in het monumentale pand. "Ik heb de toren beklommen, die heeft allemaal houten balken" "Je denkt, dat kan niet branden. Nou, toch wel."

Ook voor een groep jongens uit de buurt is de kerk beeldbepalend: "Als je bij de poel bent (red: een groot meer naast het oude dorp Amstelveen) en de richting van De Poel aan wil wijzen, dan zeg je 'aan de kerkkant' of 'aan de gemeentekant'."