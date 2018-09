Jubileumfeest Tata Staal is 'militaire mega-operatie': "Nooit eerder zo groots gevierd"

IJMUIDEN - Ze kunnen bij Tata Steel niet wachten tot het Eeuwfeest donderdag wordt ingeluid door Koning Willem-Alexander. Het startschot betekent het begin van een twaalftal evenementen; het grootste feest ooit voor de jubilerende staalfabrikant.

Dionne Ruurda, projectleider voor het eeuwfeest, zet zich al anderhalf jaar in om straks 40 duizend mensen het jubileum mee te laten vieren. "Daar heb ik onwijs veel zin in, nog een week", lacht ze voorafgaand aan de festiviteiten. "Dit is enorm. Het is voor het eerst dat we het zo groots vieren met het hele bedrijf."

Grootste tent van Europa

Speciaal voor het eeuwfeest heeft Tata Steel de grootste beschikbare feesttent van Europa laten overkomen. NH Nieuws nam alvast een kijkje op het feestterrein:



Leveranciers, gepensioneerden, buren uit omgeving: het is slechts een greep uit de totaal 40.000 mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het bedrijf en dit komen vieren. "Zonder hen geen Tata Steel", zegt Dionne.

Speciaal busstation

"En we gaan ze allemaal vervoeren", vertelt Freek Jan de Wolf, coördinator vervoer. "Voor de vijf medewerkersavonden halen we en brengen we de mensen met de bus van en naar huis. Logistiek een enorme impact. We willen de woorden 'als het komt goed' nooit gebruiken, maar failure is not an option'", aldus Freek Jan vanaf de contouren van het nieuw aangelde busstation.

Voor Dionne betekent het einde van de festiviteiten ook een punt achter anderhalf jaar werk met haar team. "Dan gaan we allemaal eerst op vakantie", grapt ze. "Nee hoor, dit was fanatisch om te doen."