Koning Willem-Alexander opent eeuwfeest Tata Steel

VELSEN - Het eeuwfeest van Tata Steel krijgt een koninklijk tintje. Koning Willem-Alexander brengt op 30 september een bezoek aan de staalfabriek in IJmuiden.

De koning opent daarmee het jubileum '100 jaar Staal in de IJmond'. Dat is zojuist via de website van het koninklijk huis bekendgemaakt.

Burendag

Diezelfde dag zijn omwonenden uitgenodigd om het feest mee te komen vieren. De zogeheten 'Burendag' is bij Tata Steel zelf, op een speciaal daarvoor ingericht festivalterrein. Lokale artiesten treden op, er staan foodtrucks en er is een reuzenrad. Ook wordt er een show opgevoerd en zijn er activiteiten voor kinderen, als een techniekworkshop.

"Honderd jaar staal in de IJmond, dat is een historisch moment. Daar zijn we trots op en dat vieren we, met onze medewerkers, maar ook met onze buren", lichtte de directie eerder al toe. "Ons bedrijf speelt een belangrijke rol in de regionale economie. En daar profiteert de hele IJmond van."