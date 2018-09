Telstar komt tekort tegen Cambuur

VELSEN-ZUID - Telstar heeft het goede gevoel van de afgelopen wedstrijden niet weten door te trekken. In Leeuwarden verloor de ploeg uit Velsen-Zuid met 2-0 van sc Cambuur.

Telstar reisde vol goede moed naar Leeuwarden. De afgelopen twee wedstrijden werden gewonnen en trainer Mike Snoei was tevreden over zijn ploeg.

Cambuur op voorsprong

De eerste grote kans na een rommelig begin kwam van Telstar. Anass Najah was dichtbij een treffer nadat Facundo Lescano prima teruglegde. De inzet van de aanvaller ging net naast. Vlak daarna was de aanvaller opnieuw aan de bal, maar werd hij ruw gestopt door Justin Mathieu. Scheidsrechter Siemen Mulder zag er geen overtreding in en Cambuur profiteerde. Kevin van Kippersluis werd diep gestuurd en bleef koel in het één-op-één-duel met doelman Jeroen Houwen: 1-0 na 21 minuten spelen.

Telstar probeerde daarna het spel te maken, maar kon de aanvallers moeilijk vinden. De afwachtende houding van de ploegen zorgde ervoor dat de ploeg uit Velsen-Zuid met een achterstand de kleedkamer opzocht.

Telstar probeert, maar faalt

Zoals vaker dit seizoen kwamen de Witte Leeuwen feller uit de kleedkamer, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van Mike Snoei niet. Dat veranderde na een uur spelen. Sven van Doorm had een prima kans, maar hij schoot over het doel van keeper Xavier Mous. De wedstrijd vorderde en Telstar hield het overwicht, tot een kwartier voor tijd. Een bal voor het doel werd niet goed weggewerkt, zodat Mathieu zijn kans schoon zag. Hij schoot de bal laag in de onderhoek en Houwen was kansloos.

Telstar voltooide de wedstrijd met tien man. Jasper van Heertum pakte zijn tweede gele kaart toen hij zijn tegenstander naar de grond haalde. Zo liep de ploeg extra schade op en kon de terugreis chagrijnig worden ingezet.

Opstelling Cambuur: Mous, Van Wermeskerken, Mbende, Schilder (Maulun/46), Sambissa, Ciganiks, Schindler, Schils, Mathieu, Van Kippersluis, Rossi (Robertha/65)

Opstelling Telstar: Houwen, Cabral (Bronkhorst/72), Van Iperen (El Idrissi/72), Van Heertum, Van Huizen, Sno, Korpershoek, Najah (Van Doorm/46), Scott, Seager, Lescano