"Hij laat gewoon doorspelen, onbegrijpelijk!"

VELSEN-ZUID - Trainer Mike Snoei van Telstar begreep na afloop van de wedstrijd tegen sc Cambuur weinig van de nederlaag die zijn ploeg had geleden. "We hadden zoveel controle over de wedstrijd, dan moet je de bal gewoon binnenschieten."

Bij de 1-0 van Kevin van Kippersluis had Snoei zijn bedenkingen. "Even daarvoor werd er een overtreding gemaakt op Annas Najah. En hij (scheidsrechter Siemen Mulder, red.) laat gewoon doorspelen, onbegrijpelijk!"

Telstar had het overwicht in de tweede helft, maar liet dat niet zien in doelpunten. Sterker nog, een kwartier voor tijd besliste Cambuur de wedstrijd. "Dat was een afvallende bal, daar moet je bovenop zitten", aldus Snoei. Dat gebeurde niet en Telstar keert in mineur naar huis: 2-0.

"Probeerden te voetballen"

Toine van Huizen baalde van de nederlaag. "We hadden een punt verdiend. We probeerden te voetballen, maar we gaan toch weer met lege handen naar huis."

Volgende week nemen de Witte Leeuwen het in eigen huis op tegen FC Twente.