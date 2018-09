'Ernstige tekortkomingen' bij verpleeghuis Ons Thuis: "Vreselijk dat dit kan in Nederland"

BEVERWIJK - Monique Laan begrijpt wel dat 'Ons Thuis' dicht moet. De kleinschalige woonvorm in Beverwijk waar haar 78-jarige schoonmoeder woont, wordt gerund door ongeschoold personeel dat nauwelijks Nederlands spreekt. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateerde dat de zorg ondermaats is en sommeerde dat de bewoners daarom moeten worden overgeplaatst.

Het verpleeghuis schiet op een aantal punten flink tekort, zo concludeert de IGZ in haar rapport. Zo hebben de bewoners onvoldoende inspraak over de geleverde zorg, wordt de zorg onvoldoende afgestemd op de behoefte van de bewoners, worden ze niet steevast respectvol behandeld en is er geen dagstructuur.

Omdat Ons Thuis begin 2017 vanwege soortgelijke tekortkomingen al eens onder verscherpt toezicht werd geplaatst, is de inspectie ditmaal onverbiddellijk. Zorg Allerlei BV, de overkoepelende organisatie waar Ons Thuis onder valt, moet de zorg voor de cliënten per direct aan een andere zorginstelling overdragen.

Verhuizing

Dat betekent ook dat de dertien cliënten moeten verhuizen. "Dat is voor deze mensen een slechte zaak", zegt Monique, die zich grote zorgen maakt over het welzijn van haar schoonmoeder. "Hun gezondheid is al niet goed, en een verhuizing zal ze geen goed doen."

Vooral het tempo waarin de verhuizing zijn beslag moet krijgen, zit haar dwars: zaterdag al moeten de dertien bewoners zijn verhuisd naar Heemskerk. "Het levert veel stress op. Ze is aan het dementeren. Wat denk je dat een nieuwe omgeving voor impact op haar heeft? Gaat ze het wel naar haar zin krijgen in die nieuwe omgeving?"

Liever had ze gezien dat haar schoonmoeder kon bijven zitten waar ze zit, alleen met ander personeel en een ander beleid. "Had de leiding maar eerder geluisterd naar de kritiek van de famile. Dan hadden ze iets kunnen doen aan het personeelsbeleid en had 'Ons Thuis' niet dicht gehoeven. Dan had mijn schoonmoeder lekker kunnen blijven waar ze zit. Vreselijk dat dit kan in Nederland."

Verscherpt toezicht

De leiding had ook de aanbevelingen van de inspectie ter harte kunnen nemen, want het is zoals gezegd niet de eerste keer dat de woonvorm in opspraak raakt: in januari 2017 stelde de inspectie Ons Thuis voor zes maanden onder verscherpt toezicht. Die maatregel werd opgelegd omdat er onder meer problemen met de cliëntdossiers waren, de veiligheid rond medicatie tekortschoot en bewoners op ongeoorloofde wijze in hun vrijheid beperkt werden.

"Mensen kiezen Ons Thuis omdat zwaar dementerende bewoners er niet zomaar naar buiten kunnen", verdedigde directeur Hennie Koole destijds het beleid. "Ze hebben toegang tot de tuin, maar kunnen niet op de openbare weg komen." Koole liet destijds weten dat het verpleeghuis kort daarvoor was overgenomen door een andere eigenaar, die het werk niet meer aankon. "In de oude situatie had ik begrip gehad voor de situatie, maar sinds er een nieuwe eigenaar is, is alles in orde."

Ons Thuis mag pas weer zorg leveren 'als de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen', zo schrijft de inspectie.