Russische driemaster in Zaandam 'herinnert aan vroeger tijden'

ZAANSTAD - Vlaggen, een kapiteinskoor en veel scheepsgetoeter. Het fregat Shtandart, op bezoek uit Rusland, werd vandaag groots onthaald in de haven van Zaandam.

De werkgroep Zaans Maritiem, onderdeel van Zaans Erfgoed, is erg trots dat de driemaster weer even in Zaandam is. "De scheepsbouw heeft zo'n belangrijke rol gespeeld voor Zaandam. Je ziet niets meer van de oude werf, maar dit herinnert aan vroeger tijden," aldus één van de leden.

De driemaster is een replica van het schip dat tsaar Peter de Grote in 1703 bouwde. De tsaar woonde daarvoor een tijd in Zaandam om de kunst van de scheepsbouw af te kijken. Dit zeilschip werd direct het vlaggenschip van de Russische marine.

In de jaren '90 nam de Rus Vladmir Martus het initiatief om de originele Shtandart na te bouwen. Hij is nu de kapitein op het schip. "Dank voor dit prachtige onthaal. Fijn om weer in Zaandam te zijn," bedankte hij alle toeschouwers op de kade.

