KIJK TERUG: Bijzonder Russisch zeilschip vaart Zaandam binnen Foto: NH Nieuws/Bart van Zutphen

ZAANDAM - Een bijzonder schip meerde vanmiddag aan in Zaandam. Na vijf jaar liep fregat 'Shtandart', een replica van het Russische schip dat Peter de Grote in 1703 in Sint-Petersburg liet bouwen, de stad weer binnen. NH Nieuws zond de gebeurtenis live uit op Facebook.

Het originele schip was het vlaggenschip van de Russische marine en werd gebouwd onder leiding van een Hollandse scheepbouwer. De replica werd in 1999 nagebouwd door Vladimir Martus. Het schip werd rond 13.00 uur verwelkomd, gevolgd door een lezing van de bouwer en kapitein van het schip. De rest van het weekend blijft het schip nog liggen en worden er rondleidingen gehouden. De Russische driemaster bezocht Zaandam al meerdere keren en opende in 2013 zelfs met een kanonsaluut het Zaans Ruslandjaar. KIJK HIER TERUG NAAR DE BIJZONDERE AANKOMST VAN DE 'SHTANDART'