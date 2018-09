Sponsorloop voor nieuwe dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon

WESTERLAND - Dierenliefhebber Bianca Udding houdt zondag een sponsorloop om bij te dragen aan een nieuwe auto voor de Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon. De huidige ambulance is dringend aan vervanging toe: "Hij staat te vaak bij de garage. We willen rijden en beschikbaar zijn."

Met de huidige auto is al heel wat kilometers gereden. "De teller staat op 197.644. Niet dat ik ze allemaal zelf gereden heb hoor", zegt Jan van Benten, vrijwilliger van de Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon. Hij laat zien dat de apparatuur verouderd is. Ook de inrichting is aan vervanging toe. "Dat gaat een heleboel geld kosten."

Loop

Bianca Udding uit Westerland hoopt zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen bij de sponsorloop zondag. "Om de vrijwilligers die dagelijks het werk doen fatsoenlijk te laten rondrijden." Om 12.00 uur wordt verzameld bij de Bonkte Hongd, de lunchroom van Udding, die helemaal in het teken staat van honden.

Met of zonder hond

"We gaan 5,5 kilometer hardlopen of wandelen, met of zonder hond, langs de mooiste plekjes rond Westerland. Na afloop hebben we hier bij de lunchroom stands staan met eten en drinken en spullen voor dieren."

Jan van Benten van de dierenambulance hoopt dat hij zondag mee kan lopen. "Het is een prachtige actie die dreigt de paar duizend euro te overstijgen. Dat is prettig om te weten." Van Benten hoopt ook nieuwe vrijwilligers te werven. Daar is een schreeuwend tekort aan.