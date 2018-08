Dierenambulance rijdt vier dagen niet door gebrek vrijwilligers

DEN HELDER - De dierenambulance van de regio Den Helder-Hollands Kroon rijdt deze maand vier dagen niet door een gebrek aan vrijwilligers. Op 8, 13, 17 en 19 augustus kan er van de ambulancedienst geen gebruik worden gemaakt.

Dat hebben de bestuursleden van de ambulancedienst "tot hun grote spijt" aangekondigd op Facebook. De tekorten aan chauffeurs komen door ziekte en vakantie van de huidige vrijwilligers, aldus het bericht.

De ambulancedienst vindt het spijtig dat deze maatregel moet worden genomen. "We zouden graag anders willen maar kunnen niet anders. Hopelijk wordt de nijpende situatie door aanmeldingen van geïnteresseerden voor dit mooie werk in de toekomst opgelost." In noodgevallen kunnen mensen met een gewond dier naar de dierenarts gaan.