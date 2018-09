Deel dit artikel:













Eigenaresse Haarlemse ijssalon Beate Garrone overleden Foto: IJssalon Garrone

HAARLEM - Beate Garrone, de 71-jarige eigenaresse van de bekende ijssalon Garonne in Haarlem, is overleden. Een paar dagen geleden bleek al dat ze in kritieke toestand in het ziekenhuis lag.

In maart 2016 werd zij getroffen door een hersenbloeding. Zij raakte in coma en is sindsdien niet meer aan het werk geweest. De familie had spaarzaam contact met haar. Lees ook: 'Ik hoor ons moeder aanwijzingen geven' Net als toen hebben haar zonen de ijswinkel in de Grote Houtstraat voor onbepaalde tijd gesloten.