OM komt vader Dascha niet tegemoet: actie op politiebureau gaat door

HILVERSUM - Op de tweede dag van de protestactie van René Graafsma op het politiebureau van Hilversum laat het Openbaar Ministerie (OM) weten hem niet tegemoet te kunnen komen. Graafsma is van plan net zo lang op het bureau te blijven totdat het OM hem het volledige dossier rondom de dood van zijn dochter Dascha afstaat, inclusief alle camerabeelden.

Graafsma wil die camerabeelden hebben zodat zijn eigen gevormde onderzoeksteam er mee aan de slag kan. Zijn dochter Dascha werd eind november 2015 na een avond stappen dood gevonden langs het spoor in Hilversum. Ze zou geraakt zijn door een trein. Hoewel de politie concludeerde dat ze zelfmoord had gepleegd, kan de familie dit moeilijk geloven en heeft nog veel vragen. De hoop is nu dat de camerabeelden helpen daarop een antwoord te geven.

'Verstrekken beelden niet aan de orde'

Het OM liet gisteren al weten en bevestigt vandaag aan NH Nieuws dat de beelden niet kunnen worden verstrekt. Wel mocht en mag de familie de beelden bekijken ten behoeve van rouwverwerking. In verband met de privacy moeten personen op deze beelden onherkenbaar gemaakt worden.

Het OM geeft aan dat Graafsma een verzoek kan indienen en dan 'in principe alle beelden mag bekijken'. Op welke termijn dit kan, hangt af van de hoeveelheid personen in het materiaal die geanonimiseerd moeten worden.

Verder zegt het OM te betreuren dat Graafsma heeft gekozen voor zijn actie op het politiebureau en zich niet rechtstreeks tot het OM richt.

Volharding protestactie

Graafsma begrijpt niet waarom het OM de beelden niet kan overdragen en heeft het gevoel dat hij niet serieus wordt genomen. Hij eist daarom dat het OM nu de eerste stappen zet en is naar eigen zeggen nog volhardender in zijn protestactie op het politiebureau.