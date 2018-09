Vader Dascha strijdlustig na eerste nacht op politiebureau op "keihard bankje"

HILVERSUM - Rene Graafsma, vader van de in 2015 dood gevonden Dascha (16), heeft de nacht doorgebracht op het politiebureau in Hilversum. Met zijn jas als kussen sliep hij op een "keihard bankje", maar dat ontmoedigt de strijdlustige vader niet. "Ik laat deze richting niet meer los."

Dat zegt Graafsma tegen NH Nieuws, nadat hij een paar uur zijn ogen dicht heeft gedaan. Hij blijft daar net zo lang bivakkeren tot hij de camerabeelden te zien krijgt die meer duidelijkheid moeten geven rond de dood van zijn dochter. De politie liet gisteren al weten de vader niet weg te sturen uit het bureau.

Lees ook: Vader Dascha eist camerabeelden bij politiebureau Hilversum: "Zonder ga ik niet weg"

Dascha Graafsma werd eind november 2015 na een avond stappen dood gevonden langs het spoor in Hilversum. Ze zou geraakt zijn door een trein. Hoewel de politie concludeerde dat ze zelfmoord had gepleegd, kon de familie dit moeilijk geloven. Dascha was die avond wezen stappen in nachtclub Let's Get Down. Dascha's vader hoopt door het bekijken van de beelden een inzicht te krijgen wat er is gebeurd op de fatale avond drie jaar geleden.

Die video-opnames maken onderdeel uit van het onderzoeksdossier dat in handen is van het Openbaar Ministerie. Het OM liet gisteren weten dat een verstrekking van het dossier niet mogelijk is in verband met de privacy van andere betrokkenen.

Lees ook: Een hart onder de riem voor vader Dascha: tientallen mensen verzamelen bij politiebureau

Betrokken burgers

Gisteren deed Graafsma een oproep op Facebook om naar het bureau te komen en steun te betuigen. Daar kwamen 50 mensen op af. Er zijn bloemen neergelegd, er branden kaarsen en een enkeling liet een boodschap achter. 'Iedereen heeft recht op de waarheid', staat er op papier. René liet zich erg gesteund te voelen door alle mensen die de moeite namen om langs te komen. "Ik ga met een goed gevoel de nacht in."