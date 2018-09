Touringcar-chauffeur stabiel na ongeluk Rottepolderplein, nog wel in ziekenhuis

HAARLEM - De chauffeur van de touringcar die gisteren op de A200 bij knooppunt Rottepolderplein achterop een vrachtwagen botste, is stabiel.

Dat zegt een woordvoerder van zijn werkgever Bovo Tours tegen NH Nieuws. De chauffeur ligt nog wel in het ziekenhuis, zo laat het bedrijf weten. "We weten alleen nog niet in hoeverre zijn letsel blijvend is."

De touringcar van het bedrijf uit Roelofarendsveen botste gisteren kort na het middaguur achterop een vrachtwagen van PostNL. In de touringcar zaten op dat moment geen passagiers, maar de chauffeur zat enige tijd bekneld en moest uit het wrak worden bevrijd.

Ook de chauffeur van de PostNL-vrachtwagen raakte gewond, al leken zijn verwondingen minder ernstig dan die van de Bovo Tours-chauffeur.