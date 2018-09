Chauffeurs gewond bij botsing touringcar en vrachtwagen bij Rottepolderplein

HAARLEM - Op de A200 bij de oprit van Rottepolderplein richting Haarlem is vanmiddag een touringcar op een vrachtwagen gebotst. De chauffeur van de touringcar zat na het ongeluk enige tijd bekneld, en lijkt bij het ongeluk zwaargewond te zijn geraakt.

Op het moment van de botsing zaten er in de touringcar geen passagiers. Op foto's is te zien dat de voorruit van de bus volledig verbrijzeld is.

De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de politie lichtgewond geraakt. Een traumateam is aanwezig om medische hulp te verlenen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, de rechterrijstrook is afgesloten. De verbindingswegen vanuit Haarlem naar de A9 zijn tijdelijk afgesloten.

Later meer informatie...