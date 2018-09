Geen treinen, maar bussen in groot gedeelte provincie door werkzaamheden

ALKMAAR - In de IJmond, Zaanstreek en bij Alkmaar rijden dit weekend geen treinen door werkzaamheden. Er rijden wel NS-bussen, al waren daar vanmorgen problemen mee.

Zo zou een vervangende NS-bus vanaf station Alkmaar vanmorgen om 06:02 uur gaan, maar vertrok uiteindelijk twintig minuten later. Met als gevolg boze reizigers. "Ik mis hierdoor mijn aansluiting en kom véél te laat op mijn werk", zei één van hen tegen NH Nieuws. "Dit is echt zo de zoveelste keer", aldus een andere boze forens.

Vorige maand beloofde NS beterschap, nadat veel reizigers klaagden over de 'slechte', vervangende busdienstregeling tussen station Alkmaar en Uitgeest tijdens spoorwerkzaamheden. "Het klopt dat het vervangen van de treinen afgelopen weekend niet goed is gegaan", zei een woordvoerder destijds. "Een combinatie van de vele evenementen in de provincie en onvoorziene werkzaamheden op de weg zorgde ervoor dat reizigers soms lang moest wachten."

De NS besteedt vervangend vervoer in onze provincie uit aan Jan de Wit Autocars.

Werkzaamheden nog heel het weekend

De geplande werkzaamheden duren nog tot en met zondag en zouden volgens de NS extra reistijd opleveren van 15 tot 45 minuten. Het treinverkeer ligt plat op de lijn Alkmaar - Uitgeest - Santpoort-Noord en op de lijn Alkmaar - Uitgeest - Wormerveer.