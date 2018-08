Veel ergernis in provincie door spoorwerkzaamheden NS: "Mijn bus kwam gewoon niet!"

NOORD-HOLLAND - 'Geen service', 'belachelijk' en 'dramatisch!' Een greep uit de reacties van reizigers die dit weekend op meerdere Noord-Hollandse treinstations dankzij werkzaamheden aan het spoor gebruik moesten maken van een vervangende NS-bus. "Dan moet 'ie wel op komen dagen! Het lijkt de wet van Murphy wel! Alles gaat fout", aldus een 73-jarige reiziger.

Het is 06:15 uur en onze verslaggever staat op station Alkmaar. Volgens de NS-app rijdt er geen trein, maar zou er wél een bus gaan. "Sorry allemaal, er moet iets mis zijn gegaan. De bus komt niet. We zijn op dit moment mensen uit bed aan het bellen", aldus een NS-medewerker tegen het tiental reizigers.

Er waren geplande spoorwerkzaamheden aan het traject Hoorn-Alkmaar en Alkmaar-Uitgeest. Daarom werden bussen ingezet. "En dat is niet goed gegaan", laat een woordvoerder van de NS weten aan NH Nieuws. "Een combinatie van de vele evenementen in de provincie en onvoorziene werkzaamheden op de weg zorgde ervoor dat reizigers soms lang moest wachten."

Veel misten ook hun aansluiting met de treinen die wel volgens dienstregeling vertrokken. Er kwamen verschillende klachten binnen.

16:00 uur, station Uitgeest Er vormt zich een lange rij bij de geïmproviseerde halte voor de bus naar station Alkmaar. Mannen en vrouwen roepen door elkaar heen. "Meneer de buschauffeur! U móét naar Alkmaar-Noord! Drie bussen reden ons al voorbij! Dit is toch geen service!" Een wachtende forens licht haar frustratie toe. "Gister deed ik vier uur over de reis Alkmaar-Noord naar Nootdorp. Víér uur. Het was echt ontzettend vervelend", aldus de Alkmaarse dame van 73.

Tekst loopt door onder de foto

Krappe dienstregeling

De chauffeur van de ingehuurde bus die stopt bij station Uitgeest beaamt de chaos. "Vandaag is echt héél verschrikkelijk. Er wordt gigantisch tegen me geschreeuwd, terwijl wij chauffeurs er niets aan kunnen doen." Hij erkent de wegwerkzaamheden, maar zegt ook dat een slecht geschreven dienstregeling een groot probleem is. De arbeidstijdenwet voor buschauffeurs schrijft voor dat je om de 4,5 uur een verplichte pauze moet nemen. "Omdat het traject dat we dit weekend moeten rijden net niet twee keer binnen die tijd past, staan we óf lange tijd stil op stations - terwijl reizigers niet begrijpend staan te wachten -, óf we moeten in de middle of nowhere ineens stoppen met een volle bus."

NS laat weten het busvervoer uit te besteden aan één vervoerder, die het op haar beurt ook weer verdeelt onder diverse busbedrijven. "Samen moeten we een goede busverbinding aanbieden, maar dat is dus niet gelukt. We gaan hierover goed evalueren."

'Dat geschreeuw raakt me'

De 66-jarige buschauffeur rijdt al sinds 1975 voor een groot deel op zijn eigen bus. "Ik pensioneer over één maand en dat komt me goed uit. Ik ben er namelijk echt wel klaar mee. Al dat geschreeuw raakt me. Ik had deze dag het liefst overgeslagen."



De Alkmaarse zit na een half uur wachten eindelijk in de bus richting haar huis in Alkmaar-Noord. “Weet je, ik snap wel dat ze werkzaamheden in het weekend plannen en ik had keurig opgezocht welke bus ik hoe laat moest hebben. Maar blijkbaar belooft de NS een busverbinding die ze niet na kunnen komen."