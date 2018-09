Deel dit artikel:













Burgemeester sluit drugspand op Texel: 21-jarige man aangehouden Foto: Inter Visual Studo / Lorenzo Derksen

DEN HELDER - Een huis aan het Texelse Starkenburgh in Den Burg is donderdag voor zes maanden gesloten na de vondst van een grote hoeveelheid harddrugs. Ook is een 21-jarige man uit het dorp aangehouden op verdenking van drugshandel.

Dat meldt de Texelse Courant. Diezelfde man werd al eerder veroordeeld als medekopstuk van een netwerk dat tienduizenden euro's aan drugs transporteerde van Den Helder naar Texel en het daar verhandelde. Hij was toen één van de elf verdachten. Drie zijn er veroordeeld. Minderjarige klanten

Het zou destijds gaan om voornamelijk om verhandling in cocaïne, maar ook ghb, amfetamine, speed, hasj, mdma en andere drugs. Er werd ook harddrugs verkocht aan minderjarigen. De politie tapte al geruime tijd zijn telefoon en ook hebben (minderjarige) personen bij de politie verklaard al jarenlang drugs te kopen bij de verdachte. Lees ook: Burgemeester: "Smokkel cocaïne via Den Helder zorgelijk" Afgelopen donderdag is op last van de burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel een woning aan de Starkenburgh voor een halfjaar gesloten. Er lagen harddrugs en er zou drugs vanuit de woning worden verhandeld.