"We hebben bizar optimaal geprofiteerd van de ruimte"

VELSEN-ZUID - Mike Snoei reist opgetogen terug naar Velsen-Zuid. De trainer van Telstar zag zijn ploeg praktisch alle kansen die het kreeg tegen FC Dordrecht afmaken. "Ik denk dat we onze verdedigers een groot compliment kunnen geven."

"Onder leiding van Toine van Huizen heb ik strijders gezien die nauwelijks iets hebben weggegeven," aldus de oefenmeester. "Ze hebben een erg goede indruk op me gemaakt."

FC Dordrecht probeerde te doen wat het kon om terug te komen in de wedstrijd. "Ze gingen alles of niets spelen en dan krijg je veel ruimte. In de omschakeling hebben we bizar optimaal geprofiteerd van de ruimte."

Snoei maakt zich nog geen illlusies over een eventuele periodetitel. "Één zwaluw maakt nog geen zomer. We gaan nog wel tegenslagen krijgen en dan moeten we sterk zijn."