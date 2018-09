Effectief Telstar boekt tweede overwinning bij FC Dordrecht

VELSEN-ZUID - Telstar heeft de tweede overwinning van het seizoen te pakken. Op bezoek bij FC Dordrecht werd met 1-4 gewonnen door effectief met de kansen om te gaan.

Een opvallende naam in de basiself van Telstar-trainer Mike Snoei was Elso Brito, hij kwam terug van een blessure. Telstar kwam na acht minuten spelen goed weg. Een hoge bal van de zijkant werd niet goed weggewerkt en Antonio Stankov kon de bal vrij inschieten. Dat deed hij niet en keeper Jeroen Houwen kon het slappe rolballetje makkelijk oppakken.

Eigen doelpunt

Even later gooide dezelfde Stankov op een schlemielige manier zijn eigen glazen in. Hij kopte een voorzet van Telstar hard naar zijn eigen doel en keeper Bryan Janssen was totaal verrast. Een echte spitsengoal, alleen een onbedoelde: 0-1.

Marko Maletić maakte de blunder een paar minuten later ongedaan. Hij schoot een vrije trap laag onder de muur van Telstar. De wedstrijd ging gelijk op en zonder veel kansen werd het rust.

De toeschouwers die wat te drinken haalden zaten pas net op hun stoel toen de 1-2 viel. Facundo Lescano kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld. Zijn bal werd geblokt, maar Ryan Seager schoot in de rebound hard binnen en maakte daarmee zijn eerste doelpunt in het shirt van Telstar.

Telstar beslist de wedstrijd

FC Dordrecht ging op zoek naar de aansluitingstreffer en ging risicovoller spelen. De verdediging van Telstar hield de linies echter goed gesloten. Twaalf minuten voor tijd brak Seager nogmaals de ban. Hij maakte een prima steekbal af door één op één met Janssen koel te blijven.

Facundo Lescano besliste de wedstrijd definitief. Een prachtige lobbal van Imad Najah werd prima afgemaakt door de nieuweling aan de zijde van Telstar. De ploeg uit Velsen-Zuid konden tevreden huis met een 1-4 overwinning.

Opstelling FC Dordrecht: Janssen, Stankov, Breedijk, Monstma, Ormonde-Ottewill, Kok (Sijntje/57), Peijnenburg (Schets/72), Timmermans, Mourgos (Haydary/82), Maletic, Zamouri

Opstelling Telstar: Houwen, Cabral, Van Iperen, Van Heertum, Brito (Sno/45), Van Huizen, Korpershoek, Seager (Groot/86), Scott (Rosheuvel/66), Najah, Lescano