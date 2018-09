Matchwinner Seager: "Heel belangrijk om van de nul af te zijn"

VELSEN-ZUID - Ryan Seager heeft een fijne avond achter de rug. Hij hielp zijn ploeg Telstar met twee doelpunten aan de overwinning. De nieuweling is van de nul af en is daar heel erg blij mee.

De Engelsman kwam met een opgelucht gezicht de catacomben in na de 1-4 overwinning tegen FC Dordrecht. "Het is heel belangrijk snel van de nul af te zijn. Als aanvaller wil je zo snel mogelijk scoren als je hier bent. Ik bleef hard werken en de kansen kwamen. Je moet zorgen voor je eigen geluk."

Telstar-trainer Mike Snoei had al veel vertrouwen in Saeger. "Hij heeft onze harten gestolen in de voorbereiding, maar moest ook even wennen aan Nederland. We zijn ontzettend blij dat hij in officiële wedstrijden nu ook belangrijk is."