Burgemeester Volendam niet blij met noodnummer taxichauffeurs: "Taak van de politie"

VOLENDAM - Burgemeester Sievers van de gemeente Edam-Volendam is op z'n zachtst gezegd niet blij met het noodnummer dat taxichauffeurs in het leven hebben geroepen. Die willen dit weekend tijdens de kermis optreden tegen wanpraktijken van concurrenten, maar Sievers vindt dat een taak van de politie. "Ik wil mensen oproepen om gewoon 112 te bellen."

Volgens twee Volendamse taxicentrales komt het te vaak voor dat klanten bij 'anonieme chauffeurs' worden afgeperst of zelfs aangerand. Verhalen die ook Sievers kent, maar waarvan volgens haar geen aangifte wordt gedaan. "Er wordt vaak gedacht dat de politie niks doet, maar dat klopt niet", vertelt ze aan NH Nieuws. "Ik begrijp de zorgen, maar gedupeerden moeten wel naar de politie stappen."

Lees ook dit verhaal: Volendamse taxichauffeurs nemen 'recht in eigen hand' bij wanpraktijken door concurrentie

'Genoeg politie op de been'

Ze keurt de actie van de taxicentrales dan ook ten zeerste af, mede ook omdat een extra noodnummer alleen maar extra werk zou kunnen veroorzaken voor de hulpdiensten. De chauffeurs moet volgens haar niet het recht in eigen hand nemen. "Misschien gaan ze dan juist wel vechten met elkaar, want een gepakte chauffeur gaat echt niet rustig zitten wachten."

De burgemeester heeft vanmiddag spoedoverleg gehad op het gemeentehuis met de taxichauffeurs, maar zij willen niet het nummer uit de lucht halen. De burgermoeder benadrukt dat er genoeg politie op de been is tijdens de kermis en dat taxiklanten 112 moeten bellen.

Goed nadenken

"Ik vind het belangrijk dat de politie dit op een goede manier kan uitvoeren", aldus de burgermoeder. "Er is echt wel over nagedacht. We hebben extra verkeersregelaars, er zijn wegafsluitingen en de politie komt de taxistandplaats regelmatig controleren."

Bovendien vindt ze dat de bezoekers van de kermis goed moeten nadenken. "Pak vooral de reguliere taxi's, en ga niet met louche chauffeurs mee."